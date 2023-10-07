柯文哲贈給邱臣遠鳳梨、青蔥，預祝邱能高票當選，期勉邱要持續打拼，為民眾服務。（高鈞麟攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲7日下午出席「柯文哲x邱臣遠聯合服務處」成立大會，他被問及中山大學女學生因對賴清德提出尖銳問題而被肉蒐的看法，柯文哲痛批賴「睜眼說瞎話」，賴只須誠實回答，該改進就改進，他的回應絕對是扣分。

民眾黨在新北市第一處灘頭堡今午於中和區成立，主席柯文哲在黃珊珊、立委張其祿及多名市議員陪同下，出席「柯文哲x邱臣遠聯合服務處」成立大會，柯贈給邱臣遠鳳梨、青蔥，預祝邱能高票當選，期勉邱要持續打拼，為民眾服務。

針對中山大學女學生因提問賴清德，有關民進黨貪腐的問題，柯文哲受訪時表示，面對問題是解決問題的第一步，政府不可能不會做錯事，必須誠實面對，再去解決問題，國家自然會進步。柯痛批，只須誠實回答，有錯該改進就改進，而賴清德的回應絕對是扣分，他擺明就是「睜眼說瞎話」，這不是考驗台灣人民智商嗎？

對於侯友宜拋出「藍白合SOP」的議題，柯文哲明確指出，民主政治是以民意為依歸，「我的SOP就是以民意為基礎」，民眾黨已清楚表達，剩下看國民黨如何回應。

柯表示，聯合政府是台灣未來模式，可以趁此機會建立聯合政府的模式，台灣歷史上過去沒有嘗試過，一旦恢復閣揆同意權，在三黨不過半的局面下，就會出現聯合政府的模式，政黨之間可以討論。

關於藍白民調的問題，柯指出，民主政治以民意為依歸，現階段仍以民調為標準，去年民進黨大敗的理由是由寡頭政治決定台灣的前途，若不再以民意為依歸，下場就會和民進黨一樣。

競選總部未來將設立在新北市新莊，被意指是「劍指侯友宜」，柯解釋，有提名立委的區域，黨部就要輔選，所以總部設在新莊沒有特定目的。民眾黨的競選口號是「社會和諧、政黨和諧、兩岸和平」，因此不贊成把國家弄成像羅馬競技場，傾向用正面、快樂的方式建構台灣的未來。

柯訪美期間，與無名小站創辦人會面，他曾問柯「台北市長任內所展現的新政治文化」，柯自豪的回答說「市場改建」。柯說，市長任內改建果菜市場、魚市場、 北投市場、環南市場、南門市場等，「過程中不斷與攤販溝通、與議會折衝及編預算，全是我任內完成，而將來剪綵的是蔣萬安，如果每個人在任內只想收割建設成果，台灣永遠不會有長期計畫。」

柯批評民進黨，近幾年已沒有政策，只剩下大撒幣，豬肉每公斤補貼6元，為何不用同樣的金額改善養豬事業，雞蛋、豬肉全都補助，民眾疑惑農業到底有何政策，民進黨又講不出來。整個國家沒有長期計畫，只剩下短期補助。「民進黨執政以來，從沒解決問題，這也是政黨輪替的主要原因。」