大陸網紅周揚青與男星羅志祥分手後，人氣不減反增，更成為許多實境秀節目爭相邀請的來賓，她也和不少藝人成為好朋友。最近周揚青出席好友劉雨昕慶功宴，怎料，無預警當眾牙齒掉落，缺牙照更在網上瘋傳，連她自己都忍不住自嘲，「整個人帶著喜感」。

周揚青與劉雨昕因實境秀節目《潮流合夥人》相識，成為私下會相約的好朋友，昨（6日）周揚青現身劉雨昕的慶功宴，聚會上吃吃喝喝，跟朋友們聊天，沒想到聊著聊著，她的牙齒竟然當眾掉下來。

事後周揚青自己在微博小號分享這件糗事，劉雨昕也驚訝地說，「你昨天的冷靜我以為是個玩笑」，她則無奈地回應，「不然我要在你的慶功宴上邊哭邊拿個喇叭喊：同志們我的牙在這裡掉了！！」；周揚青回想起掉牙糗事，哭笑不得地說，「整個個起來都帶著絲喜感，真的是太好笑了」。

而周揚青的缺牙照也在微博上瘋傳，傻裡傻氣的樣子讓網友笑歪，「美女真的接地氣」、「笑死，慶幸不是吃東西的時候，要不然就吞下去」、「真笑掉大牙？」、「崩壞了我的天啊」、「有夠不顧形象，看到快笑翻」。