歌手羅志祥(小豬)3年前遭捲感情風波後，使工作全面停擺，近年他全力衝刺事業，7月在小巨蛋舉辦的演唱會大獲好評，日前也預告將在大陸多地開唱，讓歌迷們嗨翻。近日，羅志祥更新社群，曬出幾張與武打巨星成龍的同框合照，而他在社群顯示出的狀態也讓粉絲驚呼：「別再瘦了。」

羅志祥與網紅周揚青分手，沉澱一段時間後重新在演藝圈活動，不僅在小巨蛋開唱，更現身大陸的中秋文藝晚會及預告將在大陸的5個城市舉辦巡迴演唱會，讓期待已久的歌迷們激動的摩拳擦掌，準備搶票。

此外，羅志祥近日受邀出席新加坡的品牌活動，與武打巨星成龍相見歡，並熱情地與對方合照，配文寫下：「我左盼右盼，終於盼到我的成龍大哥啦。」從相關畫面中可見，羅志祥頂著一頭淺色短髮，身穿黃色背心、白色上衣，下身則搭配一件牛仔褲，十分親暱的攬著成龍的肩膀。

貼文PO出後，也吸引不少網友們前來朝聖，由於羅志祥在照片中的臉頰明顯消瘦，下巴變得極尖，讓粉絲們驚呼：「不要再瘦了，再瘦下去不好看了。」對此，他也解釋：「上螢幕會變大，所以要再瘦。」此外，也有不少網友表示：「第一張的光，讓你們好像蠟像館的蠟像」、「好像雕像，但都還是好帥。」事實上，羅志祥在最新的貼文之中，也透露自己近期戒糖戒澱粉的飲食生活，笑稱自己不小心吃了兩大碗的牛肉麵，「 因為太好吃，我前面的努力減肥要白費了。」