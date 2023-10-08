國際油價原本看似有望衝擊每桶100美元的重要心理關卡，但近2周連續收黑，上周更創今年3月以來的最大單周跌幅。不過市場人士認為，7日爆發的新一輪以巴衝突，恐讓波動性原本已經很大的國際油價「雪上加霜」。在中東地區局勢突然升級的情況下，國際油價可能迎來一場「血色助攻」。

據路透社報導，本周布蘭特原油期貨價收在每桶84.58美元，累跌約11%，西德州原油期貨價本周跌逾8%，收在每桶82.79美元。

國際油價近期走跌，除了擔憂高利率將衝擊全球經濟前景，還因為據《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯已經向美國白宮表示，如果原油價格飆高，沙國願意在明年初提高原油產量，向美國傳遞友善訊號，進而推動與以色列關係正常化的協議。

不過以巴惡戰爆發顯然讓沙國與以色列之間的正常化進程受到威脅。儘管以色列與巴勒斯坦均非主要的石油生產國，但發生在中東主要產油國「家門口」的戰事，或令市場擔憂若衝突持續升級，將讓美國與伊朗等各方支持者直接參與，最終將影響全球石油供應端，支撐國際油價短期看漲。

加拿大皇家銀行的大宗商品策略主管Helima Croft表示，她正密切關注衝突是否會繼續擴大，「一場蔓延到以色列與哈瑪斯之外的衝突肯定會給全球市場帶來壓力」。