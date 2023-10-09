2024總統大選進入在野整合關鍵階段，民眾黨主席、總統參選人柯文哲拋出以5家民調作為藍白合的評判，國民黨總統參選人侯友宜則強調，民調並非唯一，目前應是政黨與政黨談妥，同時制定SOP明定合作項目、公約、綱領等，才能逐步完成整合。資深媒體人王尚智認為，柯此舉並非對國民黨放話，而是對基層放話，也將藍白若合不了的責任推給國民黨。

王尚智7日在政論節目《寰宇全視界》透露，柯文哲在今年7月底便已將藍白合，包括現在發生的一切都想過。王尚智提到，柯先是拋出比民調，民調輸的退選，到美國後修正成民調輸的可以提人，回台又說民調要5家民調，因柯是聰明人，知道國民黨的反應，因此一層一層丟，此舉並非對國民黨放話，而是對基層放話，因解決藍白合最簡單方式就是民調，也將藍白若合不了的責任推給國民黨。

王尚智也點出國民黨內部仍未擺平，且以順序來看，國民黨主席朱立倫很重要，藍白合不合朱有很大主導權，而侯友宜也很重要，包括他配不配合、當不當副手等，兩人是第一順位；而外圍則分為中廣董事長趙少康以及侯辦執行長金溥聰，2人的路線都很接近，另一部分則是前高雄市長韓國瑜。王尚智強調，他真正關注的是韓的動態，因韓真的有票，且其影響力是否會輾壓朱立倫等都是關鍵。王尚智認為，這些人的複雜度，使柯文哲拋出比民調時，國民黨才會遲未給出回應。

王尚智提到，美麗島滾動民調顯示，柯拋出比民調這件事時，國民黨沒有回應，導致侯民調跌落、柯回升，負擔、壓力已轉移到國民黨，特別是朱、侯身上。