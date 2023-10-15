民眾黨質疑開放式「民主初選」準備時間倉促，侯辦執行長金溥聰今天表示，如果民眾黨明天跟國民黨談，他有把握來得及，但如果一直拖下去，就沒有把握；他強調，設計政治理念認同卡目的，是希望過濾掉存心來干擾的人。

2024年總統大選藍白能否整合備受關注，藍白合會前會昨天登場，雙方原定今天中午公布第2次會談時間，但針對國民黨主張採開放式「民主初選」，民眾黨今天表示，民主初選恐造成代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題，請國民黨提出其他可行替代方案，再確認後續會議期程。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭，今天下午在侯友宜競選辦公室召開記者會。對於民眾黨質疑開放式「民主初選」準備時間倉促，金溥聰表示，如果民眾黨明天跟國民黨談，他有把握來得及，但如果一直拖下去，他就沒有把握。

金溥聰指出，只用全民調就想測出在野最強總統參選人，如何能測得準、就是效度問題，也就是民調在設計題目時，是否能真正測到想要測到的東西；且民調最重要的就是抽樣否能到達隨機，但現在台灣的民調已經亂掉，關鍵就是沒有達到隨機。

金溥聰表示，從過去經驗看，全民調就曾出現過很大的誤差，以去年台北市長選舉為例，時任台北市副市長的市長候選人黃珊珊，有一段時間在民調上都是呈現第2名，但投票結果卻是第3名，而民進黨候選人陳時中在民調上，卻呈現一直被低估狀態。

金溥聰指出，民調有參考價值，不能全盤否定，問題是能否有足夠效度測出在野最強總統參選人，歡迎柯文哲能跟他面對面談，也呼籲柯文哲不要以己之心度他人之腹，大家就事論事，不要隨便用負面角度揣度他人。

至於設計政治理念認同卡，金溥聰解釋，因為要組成在野聯盟，當然要把可能灌票、干擾在野找出最強人選的因素找出來，認同卡目的是希望過濾掉存心要來干擾的人；而開放式「民主初選」在歐美韓國實施多年，也沒有牽涉造冊問題，只是要一個過濾關卡，對此大家可以再召開第2次會議作討論。

黃健庭也指出，柯文哲一直強調全民調科學數字的準確度，但如果全民調這麼棒，選舉就用全民調就好、不用投票，這也是為何歐美等民主先進國家在大選提名作業過程，極少使用全民調；他表示，希望雙方可以繼續談，好好談出大家可共同接受的方法。（編輯：林克倫）1121015