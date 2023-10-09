日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今天上午於圓山大飯店前快閃演出，儘管天氣不佳，仍不減民眾熱情，還有來自日本的民眾組團在場外為學生們打氣。

農大二高吹奏樂部因一身翠綠色服裝擁有「翡翠騎士」別稱，繼昨天下午於高雄公演後，他們今天上午在圓山大飯店前廣場演出，再度穿上正式表演制服亮相。開演前1小時就有民眾漸漸匯聚於廣場，足見「翡翠騎士」在台灣的高人氣。

日本農大二高吹奏樂部「翡翠騎士」9日於圓山大飯店戶外廣場，舉行快閃演出，讓現場民眾大飽眼福。（圖／記者陳俊吉攝影）

日本農大二高吹奏樂部「翡翠騎士」9日於圓山大飯店戶外廣場，舉行快閃演出，讓現場民眾大飽眼福。（圖／記者陳俊吉攝影）

日本農大二高吹奏樂部「翡翠騎士」9日於圓山大飯店戶外廣場，舉行快閃演出，讓現場民眾大飽眼福。（圖／記者陳俊吉攝影）

日本農大二高吹奏樂部「翡翠騎士」9日於圓山大飯店戶外廣場，舉行快閃演出，讓現場民眾大飽眼福。（圖／記者陳俊吉攝影）

「翡翠騎士」原預計演出曲目「寶島」與Children of Sanchez，因雨勢漸大，演出1首曲目後便結束快閃，即便如此，學生們在演出過程中仍熱情邀請觀眾拍手互動，觀眾也報以熱情掌聲。在學生移步回室內途中，還不斷吸引民眾拍照錄影，另有台灣民眾以日文向他們打招呼。

中華文化總會副秘書長黃竫蕙今天接受媒體聯訪表示，今天下午「翡翠騎士」在兩廳院前廣場也將參與國慶演出學生樂儀旗隊交流，學生們昨天結束高雄演出後，晚上即入住圓山大飯店。

總統蔡英文昨晚特別準備有鹹酥雞、豆干、雞皮等7道菜的餐盒給學生，讓學生們品嚐台味宵夜。黃竫蕙分享，文總日前赴日本拜訪學生，就有聽學生們「許願」想吃一些台灣美食，學生們昨天吃宵夜都很開心。（編輯：張雅淨）1121009