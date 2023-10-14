在野合會前會來了！ 黃金互釋善意連致詞都喊「Lady First」。（翻攝自直播）

在野整合終於進入實質階段，藍白雙方幕僚今日下午舉行會前會，備受媒體、民眾關注，活動雖下午1時30分才開始，但媒體早在10時許就在記者會場地門口排隊。而記者會場地與會前會房間相隔幾公尺，雙方幕僚為維持保密，在會議室兩旁走道拉起紅龍柱。侯競辦執行長金溥聰難得穿上西裝出席，柯競辦總幹事黃珊珊會面後，頻釋善意，金也以「女士優先」為由讓黃珊珊先致詞，以示對藍白合的重視。

國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯的競選總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修，過程全程錄影，結束後再對外說明。黃珊珊等人約莫12時50分抵達，並進入會議室準備，而金溥聰等人則壓線在下午1時25分左右抵達，只見金溥聰穿上久違的西裝，步入會議室，雙方簡單在會議室內寒暄後，便共同步出會議室前往記者會場地。

而從會議室走出時，金溥聰先主動伸出手與黃珊珊致意，黃珊珊也立刻握手，4人握完手後便共同步入記者會現場。金溥聰更主動替黃珊珊拉椅子，企圖展現紳士風度。記者會開始時，雙方要先說明此次會前會的方向及議題，只見金溥聰、黃珊珊兩人伸出手，互相禮讓對方先講，黃珊珊原說，原規畫是會前藍方先講，會後才是白方先講。金溥聰接著說「沒關係，要尊重女性」，黃珊珊立刻笑說「Lady first嗎？」彷彿是要呼應雙方不斷強調的「善意。」

而記者會結束後，金溥聰特地把椅子拉開讓黃珊珊有路可以離開，行為舉止都企圖散發紳士風度，隨後四人便再步入會議室，開始閉門會議。據了解，藍營與會人員除了金溥聰與黃健庭外，另還有侯友宜競辦新聞組副召集人錢震宇，以及侯友宜競選辦公室文宣組召集人陳國君。白營則帶一名幕僚及一名攝影。