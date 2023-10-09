教育部國教署上月推出「0-6歲國家一起養」廣告影片，不但未達到宣傳效果，還引來歧視的批評。教育部昨緊急下架影片，且今天再度透過官方臉書向社會大眾道歉，承諾未來將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容。

這個30秒的廣告是描述一名已婚、育有2名子女的男性偷偷拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把貨款挪做他用，拿來買育兒用品。不過廣告在Youtube播出後，引來朝野立委一致批評，被認為是助攻少子化，也不尊重動漫文化。

教育部今在臉書由署名「雅婷」的社群編輯發布道歉聲明，表示這支廣告在推廣政策時，提出了不合時宜且冒犯的情節。劇情中，一位家人帶有偏見，對「買公仔」這件事做出不當的評價，最後甚至擅自處置他人的財產，還為自己冒犯的行為感到優越。

教育部說，這樣的劇情，違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值。在製作本次廣告的過程中，僅聚焦對政策的理解與聯想，未能遵循教育部過往提倡的理念及價值。面對批評，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉。

教育部說，未來將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企畫。教育部也希望國人再次給予公務同仁機會，製作友善、多元且包容的創意內容一直是教育部社群的目標，也會是所有同仁共同的願景。