民眾黨總統參選人柯文哲。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天上午召開「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，對於7大國政改革是否為藍白合的條件？柯文哲未正面回應，僅說，「就看國民黨的回應，對我們主張是贊成不贊成。」

柯文哲今提出7大承諾，包括總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督，行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命，凍結考監兩院、三權分立確實制衡，禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選，特別預算不再常態化、重振政府財政紀律，選制公平、下修選舉年齡，保障多元公義社會，召開國是會議、推動內閣制入憲。

對於柯文哲所提七大改革會是藍白合作的條件嗎？柯文哲僅說，今天在這提出他的主張 ，一樣就看國民黨的回應，對他的主張是贊成不贊成。他說，「我們就提出我們的主張，再來換你，再看你的回應嘛」。

媒體問，若要符合柯文哲想像內閣制，是否先決條件是柯要當選總統跟三黨不過半，在兩條件下，藍白陣營在選後才有可能展開實質合作？

對此柯文哲指出，看民眾黨過去在立院過去的表現就知道，就是按照議題來處理，不是說意識形態一定要怎樣，「你講的有道理我們都會支持」。他強調，不管哪黨提出的議案，「合作絕對不是哪天我當選，我有權力才跟人家合作」，隨時都可以，只要有清楚規則就可以。

另外，日華議員懇談會會長土屋圭司上午見國民黨總統參選人侯友宜，土屋圭司也將見柯文哲，是否會談到政策？柯說，客隨主便，上次自民黨青年局來，我們就講過，還有今年自己去日本，主要日本政黨高層都談過了，當然對方如果要知道更多，在交流現場很樂意跟對方講。