「瑤瑤」黃喬歆憑著直爽、無厘頭的傻大姊個性，加上前凸後翹的火辣身材，吸引不少粉絲喜愛，不吝嗇分享生活日常的瑤瑤，則在網上曬出一系列被拍裙底風光照，「痴漢角度」超養眼，而拍照的還是個高顏值帥哥。

黃喬歆近日在網上曬出一系列「曖昧視角」的偷拍，只見她身穿字母T恤搭配黑色短裙，掌鏡人則蹲在她身後、由下往上拍，一雙美腿又細又長，而瑤瑤裙底的黑色地帶引人遐想，姊姊Apple都傻眼回應：「這什麼痴漢角度！」網友看了也直呼：「照片好美」、「一個字 美」、「腿好長 好美」、「這是什麼角度阿」。

不過拍照的其實是瑤瑤的哥哥，黃喬歆還標記對方：「這竟然是我哥拍的 很懂喔」，其實哥哥阿MAN（黃昱翔）是瑤瑤的龍鳳胎哥哥，外型帥氣的他曾是《模范棒棒堂》成員，但他沒有和姊姊Apple、妹妹瑤瑤留在幕前，而是轉往幕後發展，儘管他沒當藝人，偶爾還是會和Apple、瑤瑤上通告，手足感情相當融洽。