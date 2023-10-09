「最美性學博士」許藍方擁有亮麗美貌及知性氣質，加上口條清晰流利，除了是各大談話性節目常客，也是小S節目《小姐不熙娣》的常駐嘉賓。沒想到，和許藍方一起主持節目的派翠克日前控訴對方瘋狂遲到，「沒有一次準時到，而且她越遲到越誇張」，且她明明大遲到，還對妝髮異常講究，讓他超崩潰。

派翠克日前在《小姐不熙娣》透露，由於女生需要的妝髮時間耗時較長，所以製作單位當時安排許藍方先化妝，誰知女方當天遲到了將近1小時，因此壓縮到自己的妝髮時間。派翠克本以為不可能輪不到自己，所以素顏來到化妝間，結果許藍方大遲到，「梳化超緊張，我就乾坐在那邊看著許藍方化」。

更讓人崩潰的是，眼見時間所剩無幾，許藍方似乎還對眉毛有意見，讓派翠克相當心急，忍不住大喊「許藍方！我大素顏！」派翠克原本考慮戴帽子錄影，但化妝師堅持幫他化妝，重點是許藍方化完妝就先下樓到車上等，「搞得好像全部人在等我一樣，我就很尷尬」，後來化妝師迅速化完妝才發現「我兩個眉毛是一高一低！」