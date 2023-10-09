大陸商務部決定將對台貿易壁壘調查期限延長至明年1月12日，恰逢我總統大選前一天。東華大學公共行政學系榮譽教授、前陸委會副主委高長評估，陸方可能從兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單中挑選項目下手，以「切香腸」方式進行。民眾黨台北市議員林珍羽強調，進入到兩岸深水區，民進黨已經沒有辦法再迴避下去，還要用圖卡炒作認知作戰議題，實際上卻是兩面手法，對陸依存度愈來愈高，真的會被切香腸。

「用早收清單切香腸的方式，我認為並不是不可能！非常有可能有這樣的機率，所以民進黨沒有辦法再迴避了！」林珍羽9日在《大新聞大爆卦》節目表示，我們現在對中國大陸的貿易依賴，其實是遠高於馬英九時期。可以看到蔡英文在執政上面，不管是國防、外交、經濟，其實大家都可以看見，台灣的能見度高了，可是台灣的限縮度也愈來愈高了。

林珍羽指出，兩岸的ECFA架構支撐，蔡英文一直不斷強調，我們現在經濟有多好、效益有多好，其實這些不都是讓利出來的結果嗎？他們不敢承認，卻又要用兩面手法說，像民進黨就派出謝金河說，接下來一定會操作一波認知作戰，去攻打王美花，逼著王美花下台。

「就跟Linbay好油一樣，逼著陳吉仲下台？」林珍羽強調，不要魚目混珠，好好面對問題，兩岸、經濟、政治等問題，不是可以讓你用圖卡繼續迴避的問題。還是要呼籲民進黨好好思考，為什麼有這麼大量、高達6成5的民意希望你們下來？好好看清楚你們是多無能的執政狀態！

林珍羽直言，所以這時候真的要想想清楚，到底是糖衣毒藥，還是你們造成了，台灣對大陸的依存度愈來愈高？這是民進黨政府要好好去跟人民交代清楚的地方。必須說民進黨很適合擔任在野黨，要政黨輪替，畢竟進入到兩岸的深水區，民進黨已經沒有辦法再迴避下去了。