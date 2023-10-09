國民黨總統參選人侯友宜今天提出國民黨與民眾黨各派2人坐下來談，磋商藍白合作。侯辦敲定由競辦執行長金溥聰與黨部秘書長黃健庭為代表，但柯陣營不領情，強調民調整合前提先確立，再來談見面磋商。據悉，柯營認為只有確定比民調再談才有意義，目前不甩侯陣營「2對2」提議。

親柯人士直言，侯辦新聞稿就是以拖待變，沒有實質內容，柯營主張先確定民調輸的可以退，才能夠真正集中選票，「重點是不是派人來，重點是比民調。」

親柯人士說，先確定要討論什麼，派了人不知道討論什麼，就是浪費時間。至於先前柯文哲曾提理念政策先談，親柯人士認為，國民黨若對於柯文哲提的政策沒有強烈的反對，都主張2024要換黨執政、內閣制也沒問題，當然都可以繼續講。

但該人士直言，國民黨主席朱立倫與侯友宜說法不一樣，朱立倫認為先確認有共同理念，成為政治聯盟後再談細節，侯辦卻稱，必要時朱立倫、柯文哲、侯友宜三人都可以談，不曉得他們是什麼狀況，期待有明確回應。

另外，前高雄市長韓國瑜今在臉書上公布與柯文哲會面的照片，稱「四年闊別、老友相見」，喊話桶箍不是一個人，人人都是桶箍，而整合是國家社會的期待，只有團結合作，才撐得起人民的託付與期待。

據了解，柯文哲8日晚間出席台北市萬華舉辦的「廟口開講」之前，雙方暢聊1小時。韓國瑜今天發文並貼出兩人合照，柯文哲也留言，「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安。」

親柯人士表示，韓國瑜本身不是國民黨高層，也沒有黨職，並不代表國民黨特使，更不代表侯辦，雙方只是好友敘舊，兩個人本來就有聯繫，一直想約時間見面，剛好連假有空檔，但柯文哲跟韓國瑜見面後，柯今早開會，仍認為必須要用民調推出最強候選人，態度並沒有改變，堅持要用民意決定。

親柯人士強調，柯文哲聽聽看韓國瑜的想法，也希望爭取韓國瑜的支持，如果以為雙方在談藍白合是錯誤的解讀。