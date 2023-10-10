2024總統大選「藍白合」陷入僵局，面對民眾黨總統參選人柯文哲要求比民調，國民黨總統參選人侯友宜主張，不要只用民調，藍白合不應該搞成零合。對此，民眾黨發言人楊寶楨透露，民眾黨支持者原先並沒有想要藍白合，如今看到國民黨的態度會更不想藍白合，甚至支持柯奮戰到底。楊寶楨強調，國民黨若連民調都不敢比，為什麼要講藍白合，「希望國民黨直接接球。」

2024總統大選進入在野整合關鍵階段，柯文哲拋出以5家民調作為藍白合的評判，侯友宜則強調，民調並非唯一，目前應是政黨與政黨談妥，同時制定SOP明定合作項目、公約、綱領等，才能逐步完成整合。

對此，楊寶楨昨（9）日在政論節目《新聞面對面》強調，當民眾黨拋出比民調時，國民黨主席朱立倫表示先堆疊善意、侯友宜則拋出SOP，但SOP究竟是什麼？「我們只想要知道要不要比民調？SOP有沒有包含要比民調？」

楊寶楨坦言，民眾黨支持者剛開始真的沒有想過藍白合不合，藍白合是從國民黨傳出來，且傳了大半年，近期更有包括侯正柯副、柯不一定要選到底，可以當行政院長等逼迫聲浪，使支持者看到國民黨這種態度後，更加不想藍白合，甚至覺得柯就算選不贏，也支持他奮戰到底。楊寶楨直言，國民黨連民調都不敢比，到底為什麼要講藍白合？「希望國民黨直接接球。」

節目另名來賓、國民黨台北市議員李明賢則提到，侯辦放出訊息透露現階段沒有要用民調決勝負，他認為應先坐下來談，並針對整合方式是要用用民調或兩階段民調進行討論。李明賢直言，若正副總統沒有搭檔成功，藍白至少不要撕破臉，未來立委選戰仍可以跨黨輔選，維持合作空間，「不要先把條件談好再坐下來談，而是先坐下來談再來談條件。」