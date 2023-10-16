國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，侯辦執行長金溥聰昨日質疑民調可否呈現未來民意。對此，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡今喊話金「明眼人就不說暗話」，無論是民調或開放式初選都一樣，不能代表未來選民的投票意向，當下只能做當下最好的判斷。

對於金溥聰昨日提及多份民調比較結果，也提到柯辦總幹事黃珊珊過去民調。陳智菡表示，一次選舉當中有非常多民調，是不是有意選取部分民調，呈現出民調不可信的印象，她也必須對金稱「現在做民調不能呈現出未來投票意向」提出具體質疑，事實上現在辦選舉也不能代表未來選民的投票意向，當下只能做當下最好的判斷。

陳智菡說，在這麼有限的時間壓力下，要做到有信度、效度，是否用比較均值採樣方式比較好？開放式民主初選有兩個問題，第一是短時間內要叫大家簽認同卡，時間壓力大；第二、建立好名冊做投票，投票點選在哪，有無可能有操作空間，這樣做法僅是一層層過濾掉民意，留下對政治非常激進、熱衷的人，這樣真的能呈現主流民意嗎？

陳智菡表示，柯辦採取民調的方法較均值化，金溥聰說民調不能呈現未來民意，這件事「明眼人就不說暗話」，無論是民調或開放式初選都一樣，沒有任何人能預料未來選舉結果，只能做當下最好的判斷。

對於國民黨不信任民調，總統初選仍是用好幾份民調比較徵招侯友宜，陳智菡質疑，若開放式民主初選這麼好的話，最適用的時間點是在黨內初選，為何過去國民黨這麼多年來黨內初選都沒有採這樣的方式，而是絕大多數用民調或徵召，這點國民黨自己要說清楚。

至於金溥聰昨日喊話柯勿「以己之心度人之腹」，陳智菡說，柯昨日出席簽書會或受訪時，對於國民黨、侯辦都非常有誠意，且抱持尊重態度，但金在記者會上有比較多情緒性的用語，若大家都以能繼續談下去為前提的話，還是要以禮相待、互相尊重。

媒體報導侯辦核心幕僚稱，柯最崇拜的對象是毛澤東，毛的談判策略是打打談談，因此柯也採用，陳智菡回應，會議、談判過程一定是雙方互有攻防，若要談下去，還是要回到彼此尊重、以禮相待，不用東拉西扯。