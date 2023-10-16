藍白合「會前會」日前落幕，但雙方卻因總統人選產生方式互噴口水，疑陷入僵局。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，若藍白合最後破局，民進黨總統參選人賴清德的民調其實是「脆弱領先」，不能大意，尤其有一大變數恐形可怕的力量。

游盈隆今（16）日在廣播節目《嗆新聞》表示，目前看來，藍白雙方在14日的會前會尚未達成共識，意見分歧，他研判，由於雙方人馬已開始互嗆，藍白合破局機率可能非常大。

但游盈隆指出，儘管機率很小，從目前民意來看，明年大選最大變數變成是「柯郭配」。他指，現在起看來「柯侯配」、「侯柯配」都不可能成形，只剩下柯文哲和郭台銘的組合，若以現在柯的姿態來看，他可能不會接受「郭柯配」，因此，郭就成了最重要的關鍵。他認為若郭台銘真的願意當柯文哲的副手，會為柯帶來5個百分點以上的支持度，具有威脅性。

至於民調持續領先的賴清德，游盈隆則說，賴算是「脆弱領先」，要避免出錯、不能大意，若再出現類似先前進口蛋的風波，恐對他造成重傷。