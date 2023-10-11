「黑曜精靈」名慧（左）與依沛（右），與陳信維（左二）及Denzel Cheng合拍MV。（星光瑞瑞提供）

在女團選秀《未來少女》一路上巨幅進步的「黑曜精靈」，近期展開校園演唱會及出席台北時裝周等各大品牌活動。隊長名慧及依沛更受邀《大嘻哈時代2》選手陳信維及Denzel Cheng最新單曲〈When I'm Lonely〉MV演出，有別於唱跳表演，兩人拍攝時壓力超大，深刻體會到拍戲有多難及演員真的不好當的感觸。

一路上巨幅進步的「黑曜精靈」，近期展開校園演唱會及出席台北時裝周等各大品牌活動。隊長名慧及依沛更受邀《大嘻哈時代2》選手陳信維及Denzel Cheng最新單曲〈When I'm Lonely〉MV演出，有別於唱跳表演，兩人拍攝時壓力超大，深刻體會到拍戲有多難及演員真的不好當的感觸。

這次的MV，名慧與依沛因劇情需要，分別與男主角有親密貼近的演出，兩人拍攝前超緊張，到現場時更是尷尬害羞不已，所幸導演王子齊與前輩陳信維的專業引導，兩人漸入佳境，表現愈來愈好還受到誇讚。陳信維表示，她們的演出都非常到位精準，大家可以透過這支MV看看她們不一樣的樣貌。

名慧很感謝導演跟陳信維的專業指導，「感受到拍MV跟在舞台上演出的明顯差異，在舞台上的表演比較簡單，因為只要唱歌跳舞，動作是跟歌詞有配合，情緒也是搭配歌詞，但拍MV時，有時候沒辦法用講話或文字表達，只能靠眼神或表情，我覺得比較難。」依沛認同表示，「因為是眼神跟表情，如果表情沒有到位，就無法傳達出那個感覺，所以真的蠻難的」。

依沛是第一次參與MV演出，沒想到第一次就要跟MV男主角談戀愛互動，她緊張的說：「對我來講，我自己是要慢慢才能跨出那個檻，可是這個檻我要怎麼拿捏真的很難。」她除了緊張，也害怕表現不好，前兩次都被導演喊Cut，直到第3次聽到導演說不錯，有些畫面可以了，她才鬆口氣。

導演王子齊說，MV拍攝的戲劇表演，跟平常她們的舞蹈表演完全不同，「這個成分差最多，雖然一開始她們有點害羞，但放開來之後，整體的表演呈現非常亮眼。」他表示，因為她們很青春，畫面上非常好看，陳信維在一旁非常同意導演，他說，「對，她們很漂亮，表現很棒，只能說，謝謝她們讓我們這支MV變得很香。」陳信維很感謝她們的參與，「我知道女團表演時，鏡頭會帶到每個人，但拍MV就是完全聚焦在個人，所以會覺得有壓力，名慧與依沛點頭如搗蒜，陳信維真是她們的知音。

《未來少女》本周六14日播出最後公演，官方將在當天舉辦《未來少女出道前夜祭》，各隊少女將近距離與粉絲一同見證最終舞台。