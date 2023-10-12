楊乃文新歌MV挑戰一鏡到底的拍攝手法。（亞神音樂提供）

楊乃文新歌〈Flow〉MV挑戰一鏡到底的拍攝手法，結合吸血鬼題材，以不中斷的長鏡頭來詮釋，除了考驗團隊的拍攝默契，身為主演的楊乃文更是身負重任，要將歌詞、走位、時間、與其他演員的對手戲份全部掌控，為求拍攝順利，楊乃文還特地在正式拍攝前一週，抽空至拍攝場地彩排好幾小時，開拍當天也演練多次才正式開機，希望能將〈Flow〉的流暢感與節奏感完美呈現在影像中。

MV一開場就見到楊乃文駕駛著古董車現身，接著冷酷地走入撞球場獵殺吸血鬼，導演還在尾聲安排了劇情彩蛋，打造了令人訝異的結局。楊乃文透露，自己平時也很喜歡看吸血鬼題材的影片，更是影集《噬血真愛》的忠實觀眾，此次拍攝的MV劇情堪稱投其所好．

楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將展開巡迴演出，不僅保留了榮獲各界一致好評的台北場「繆斯MUSE」演唱會最精華內容，還將融入新專輯《Flow》的曲目，11月19日由廣州首站起跑，之後還有上海、成都、武漢等場次蓄勢待發。