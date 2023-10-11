在野陣營2024總統大選能否合作，是目前外界最關心的焦點，藍白也各自提出整合方案。對此，有網站發起了網路投票，詢問網友們心目中最理想的在野組合，結果顯示，「柯侯配」最獲青睞，支持度高達43.7%。

國民黨總統參選人侯友宜今（11）日受訪提到，今早選辦及黨部已有跟民眾黨參選人柯文哲的辦公室聯繫上，大家會一起朝藍白合作方向往前走，侯強調，目前有關藍白合細節雙方一定要坐下來，不管時間、地點及相關議題，藍營也提出「3層面6方向」，要做好充分溝通。不過，柯文哲批評，國民黨面對他拋出的「先討論3場政策辯論，再來比民調」主張，不辯論，也不比民調，「那要幹什麼？」

入口網站《Yahoo》今發起網路投票，詢問網友心目中最中意的在野組合，本次投票共有2題，將統計至15日，截至今天下午3點半，已有6000人參與投票。

在問題1「藍白合聲浪不斷，你支持『侯柯配』還是『柯侯配』？」中，有43.7%的網友投給了「柯侯配」，為所有選項最高，「侯柯配」則獲得了36.1%的網友支持；問題2「柯文哲提出，先辯論再比民調，你是否贊成？」贊成者高達67.8%，其中47.9%非常贊成，19.9%還算贊成，不贊成者25.1%，其中14.1%完全不贊成，11.0%不太贊成。