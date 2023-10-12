桃園市觀音區一家工廠關廠後，廠內反應爐要進行拆除作業，委託外包廠商處理，今天（12日）上午9時許時，陳姓（57歲）、梁姓（58歲）、劉姓（44歲）等3名工人在現場施工，拆除反應爐內的防火磚，由陳男及梁男幫忙扶樓梯，劉男則爬上樓梯使用電動鑿子拆除磚塊。

不料，整面防火牆的磚塊瞬間崩落，陳男及梁男遭磚塊擊中頭部受傷，經送醫搶救後，仍宣告不治，劉男送醫院治療後，暫無生命危險，詳細事故原因仍待調查釐清。