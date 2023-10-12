頂呱呱攜電影《女鬼橋2怨鬼樓》推血腥聯名套餐。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌迎萬聖大膽搞怪，肯德基即日起限量開賣「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻雞披上黑色外衣，搭配三種詭譎色彩的美味沾醬包括南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬化身，讓視覺充滿驚奇感。據了解，整隻炸雞是以竹炭粉包裹後油炸，讓不少網友笑說「就算烤焦了，消費者也不知道。」

肯德基「萬聖節黑皮整隻雞」12日開放PK雙饗卡APP會員提前預購，13早上9點全面開放預購，餐點需至少提前一日進行預訂，今日訂購明日取餐。全台限量10000組，產品內容包括萬聖節黑皮整隻雞一隻＋中薯兩份＋原味蛋撻禮盒＋可樂一瓶＋三款美味沾醬，售價899元。

頂呱呱即日起至15日推期間限定2款「女鬼橋2血腥聯名套餐」，均一價179元，其中「大口撕肉餐」主打大啖經典台式薄皮嫩雞及美味多汁滑嫩雞腿，讓肉食主義享受大口撕肉的暢快感受；包含原味炸雞、原味雞腿、薯球、飲品，下殺81折；「血腥鬼爪餐」則是主打鹹香酥脆雞脖子搭薄皮嫩雞，主攻喜愛啃食美味精華的老饕們，包含雞脖子、原味炸雞、地瓜薯條、飲品，下殺76折。頂呱呱也加碼只要買女鬼橋2限定套餐就送電影折價券。