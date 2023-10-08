網紅Toyz前天到「全台最有錢YouTuber」超哥和朋友合資成立的炸雞店拍試吃影片，竟拍到炸雞店員工疑似將廢油倒入水溝，引發熱議，網友湧入店家Google評論留下一星負評，店家則喊冤倒的是清洗的水；對此，新竹市環保局表示，將進行稽查，若店家確實違反相關法律，將要求改善，並依法開罰。

近日網紅Toyz到網紅超哥開的炸雞店拍攝試吃影片，沒想到影片竟拍到炸雞店打烊收拾時，1名女員工雙手提大鍋子往隔壁暗巷走去，回來時變成單手拿著，影片中也放上水溝蓋上滿是油渣與炸物碎屑照片，疑似傾倒廢油。

影片上架5小時後觀看次數就達20萬，網友也紛紛到店家Google評論刷一星負評，店家也在評論留言喊冤，指倒掉的是清洗的水。

對此，新竹市環保局表示，將進行稽查，若店家確實違反相關法律，環保局也將要求改善，並依法開罰。環保局也說明，餐飲業者所產生廢食用油須經由合法回收業者回收，或可交由清潔隊回收，不可隨意傾倒水溝，若有此行為將違反《廢棄物清理法》，可開罰1200元至6000元。