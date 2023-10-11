現身北檢！高虹安涉詐領助理費 親帶「一大箱」資料出庭

新竹市長高虹安擔任立委期間，被控詐領助理加班費合計46萬30元，台北地方法院11日首次傳喚高，她帶著一箱資料親自出庭， 據了解，她將作無罪陳述。

台北地檢署起訴指控，高在2020年至2022年立委期間，將助理月薪以少報多，多報的差額須繳回。對於助理的加班費，除高虹安每月同意給的「獎金」可實際領取外，其他申報的差額，都要配合繳回給高。

高將46萬30元公款，拿去買自己的雙眼皮貼、衛生棉、頭痛藥及私人餐費等，或個人禮品、花籃、紅包、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，可說遍及食衣住行。

檢方偵結認為，高構成貪汙罪的利用職務詐取財物罪，可判處7年以上有期徒刑，得併科6000萬元以下罰金。檢方還特別指出，高曾任鴻海公司中階主管，每月領有立委月薪19萬多元及問政費用7萬多元、銀行存款達1200萬元，財力豐厚，竟反壓榨憚於她權勢之下屬助理，配合共同虛報、浮報酬金與加班費，向立法院詐取該院編列的人事費，用於委員辦公室及個人私用等支出。