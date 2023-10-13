財團法人民主文教基金會13日在台大校友會館舉行2024總統大選民調發布記者會，針對「如果藍白整合成功，認為以『國民黨侯友宜』為主，還是以『民眾黨柯文哲』為主，才能整合更多資源，贏過民進黨賴清德？」一題，侯友宜以31.3％勝過柯文哲的26.7％。若藍白分裂，則有48.4％的人同意（非常同意＋還算同意）是在幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，此次民調是基金會首度採市話加行動電話雙冊民調，所凸顯的選民意向，53.4％的民眾認為民進黨執政8年已夠了，2024 年大選應該政黨輪替，才對台灣的民主政治發展最有利。另在藍白整合成功前提下，「誰較能夠整合更多資源」進行民調，有 31.3％的選民認為應該以「國民黨侯友宜為主」，26.7％的選民認為以「民眾黨柯文哲為主」，但也有 29.4％是「不知道／無意見／拒答」。

而「有人說，如果國民黨和民眾黨都各自推出候選人參選到底，就是在 幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉，請問您同不同意這種說法？」此題，有48.4％的人同意（非常同意＋還算同意），34.5％的人不同意（不太同意、非常不同意）

學者周陽山透過交叉分析數據發現，在「藍白分裂讓賴清德輕鬆贏」這題裡，國民黨支持者的同意度76.8％高於民眾黨支持者的57.6％，這也代表國民黨對於藍白合的需求是遠大於民眾黨，因此國民黨若不對柯陣營做比較大的讓步，藍白合是不可能的。另柯文哲獲得大部分年輕人支持，也已經搶走民進黨原本的年輕選票。

民主文教基金會9月13日曾做民調，當時採正面表述，以誰最能「打擊黑金、建立廉潔能做事的政府」及「維護兩岸和平」的問題，都是賴清德獲得相對多數的認同，但未表態者也有 30.4％和 22.5％。基金會表示，可能是調查訪問發生了「暈輪效應」所致，亦即相對多數選民因偏愛賴清德這個人(整體評價)，就認為他在所有的形象層面 (個別特質評價)都是優於其他人的。

因此為了避免暈輪效應以探究選民較為真實的「認知」，本次民調部分問題改從「負面」提問。對於藍綠白三組候選人「誰最沒有能力改善貪污腐敗的政治風氣」、「對兩岸和平穩定最沒有幫助」以及「最沒辦法保障社會的公平正義」。三項民調中，民進黨總統參選人賴清德皆奪冠，分別是28％、37.6％以及28％；柯文哲以及侯友宜兩人則相差不遠。柯文哲三項分別是13.8％、15.3％、16.8％；侯有宜則17.5％、12.3％、16.4％

民調調查對象為全國年滿20歲以上民眾，訪問日期為10月5至10日，調查方法為市內電話及行動電話雙底冊調查，人員電話訪問，有效樣本1075人，拒訪人數479份。並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。