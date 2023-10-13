彰化縣線西鄉近日死亡車禍頻傳，短短8天內就有3名機車騎士喪命，轄區的和美警分局將於14日起連續3天執行交通大執法，彰化縣警局也將派員支援，將針對易引發交通事故的超速、闖紅燈及未禮讓行人等違規加強取締，並與相關單位會勘，強化交通設施。

和美警分局分析該3起死亡交通事故的肇因，分別為閃紅燈未停讓、超速及闖紅燈，顯見民眾對於遵守交通規則之觀念仍較薄弱，除加強宣導民眾防禦駕駛的概念外，亦會強化執法力度。

和美警分局表示，告發取締並非執法目的，而是為了建立及提醒民眾守法觀念，並籲請民眾行車一定要遵守交通規則，隨時注意前方路狀，勿搶快而超速，尤其進入路口一定要放慢車速，注意車輛、行人，避免搶快而導致交通事故發生。

線西鄉接連發生的３起死亡車禍為9月28日1名20歲黃姓男子騎機車與57歲開車的周姓男子在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救多日後，10月4日傷重死亡。

10月5日，26歲許姓男子騎機車載友人要到鹿港參加廟會，行經線西鄉沿海時撞上1塊遭小犬颱風強風吹到路中的床墊，許男傷重死亡。10月11日早上8點多，黃姓男子騎乘普通重機車沿著和線路由西往東方向，40歲高姓男子駕駛休旅車沿著線東路口一段，兩車在路口碰撞，黃男當場彈飛，送醫不治。