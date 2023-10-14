汪小菲和大S（徐熙媛）2年前結束10年婚姻後，隔年大S閃電宣布再婚20年前男友、韓團「酷龍」成員具俊曄，近日卻被汪小菲爆料大S生病，而稱具俊曄「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，引來大S經紀人否認。具俊曄捲入戰火後，今(14日)上午首發文，分享拿到武打巨星成龍的自傳新書，並感謝對方特別署名送他，大秀國際人脈。

具俊曄今上午曬出和成龍去年出版新書《我是成龍》的打卡認證照，感謝說：「我收到Jackie Chan先生的自傳，而且竟然還註明了我的名字送給我！！太榮幸了！！！恭喜您出版自傳，想再次說聲感謝」，未回應婚變謠言，而粉絲也驚訝留言說：「你也是傳奇」、「歐巴好帥」、「其實歐巴在2008汶川地震曾經和多名韓國藝人受成龍邀請與JYPark 製作贛災歌曲Smile Again Mv（再次微笑）是默默低調做公益的人！」、「厲害了」。

具俊曄和大S去年宣佈再婚，近日卻捲入汪小菲的直播爆料，雖未指名道姓，但稱「光頭」人不在台北，引來雙方感情生變的揣測，大S經紀人隨即回應是子虛烏有的說法，強調：「熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出」。

具俊曄如今台灣、韓國兩頭跑 。（圖／中時資料照片）

因疫情趨緩，去年來台陪大S定居的具俊曄也開始台灣、韓國兩頭跑，今年8月他上韓國綜藝節目，首度公開當時他解除隔離後初次見到大S，時隔23年重逢的畫面，大S在家門口叫他，兩人隨即相擁痛哭，讓具俊曄錄影時重看到這幕也在鏡頭前再度落淚，他更說：「如果我死時回憶這輩子印象最深的瞬間，我會選擇和熙媛重逢這一刻」，感動許多觀眾。