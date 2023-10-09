女星大S與前夫汪小菲於2021年離婚，大S隔年就嫁前男友具俊曄，兩人的黃昏戀驚動兩岸三地，也令汪小菲感到不滿，多次在社群上隔空開嗆，近日汪小菲和網紅直播時被問到對前妻大S的想法，汪小菲表示還愛著大S，表達想復婚的意願，這番言論讓大S經紀人回應「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛」，對此汪小菲再開直播透露大S身體狀況。

汪小菲在直播中說：「我真的是早上6點多，收到她（大S）給我阿姨打電話，說『要死了，不行不行的了』，然後我才關心她，然後我這種關心就變成一種被人罵，被她的經紀人罵，她憑什麼呀？她的經紀人跟律師真的是不行，然後呢她一直咳嗽，我讓阿姨去了家裡，我說妳一定要陪她，然後就變成今天我要跟她復婚了，我關心她，她是我前妻有問題嗎？沒問題吧？我不是戀愛腦的問題，她是一個母親，如果她有三長兩短你覺得我過得去嗎？」

針對汪小菲之前在直播復婚的言論，大S經紀人稍早回應：「1、 汪小菲先生自離婚後數次私下向熙媛求復婚，均被熙媛明確拒絕；2、熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；3、雖然雙方離婚了，徐媽為了XX的權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。4、熙媛維權的信念很堅定，也相信司法可以還熙媛公道，請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」