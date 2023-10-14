2024總統大選參選登記時間逼近，藍白終於開始進入整合協商階段，國民黨由侯競辦執行長金溥聰、民眾黨則是柯競辦總幹事黃珊珊進行會前會，會後記者會上有記者追問，是否有談及決定在野最強人選的方法之後，落敗一方是擔任副手或是退出？黃珊珊重申，沒有討論這個問題，要先決定方法才能討論。金溥聰則透露，藍營有一些想法、有備案，原是希望今天可以討論，但尊重黃珊珊的意見，等決定方法後再做討論。

對於假設產生最強候選人，另一個人擔任副手還是退出？黃珊珊回應，今天先討論第一件事，主要討論三部分，第一是政策、政見，第二是（最強候選人）產生方式，第三是公開辯論、時程，大家先把第一個問題解決，才有辦法討論後面的問題，所以今天沒有討論到這問題。

金溥聰則補充說，他尊重黃珊珊的看法，原來希望今天可以做進一步討論，但黃珊珊認為沒有決定方法之前，討論沒有意義。金欲言又止說，「其實我們是有一些想法，我覺得我尊重黃總幹事，沒有在討論這個議題下去，其實我們是有備案，但是要尊重，今天就沒有討論這個議題」。