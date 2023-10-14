2024總統大選「在野合」今(14)日下午舉行會前會，國民黨由侯辦執行長金溥聰與代表民眾黨的柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出「在野最強候選人方式」，民眾黨仍提議比民調，而金溥聰拋出比照國外的「民主初選」方式，雙方未達成共識。國民黨總統參選人侯友宜晚間表示，「訴求最直接民意，才能以最強的力量，完成政黨輪替目標」，民主初選絕對是最強棒的最佳方法。

侯友宜晚間在臉書發文表示，2024大選，民眾的最重要期盼，就是下架貪腐無能的民進黨政府，讓中華民國遠離兵兇戰危的險境，為了達成目標，在野的力量絕對不能分散。因此，今天我們與民眾黨主席柯文哲的團隊，已經為藍白合作，共同踏出了第一步。

侯友宜說，「國民黨與我，都會用最大的善意，最大的誠意，與最大的努力，推動藍白合，我也不斷強調，兩黨的合作，必須要包容不同意見，不設任何前提。整合，是為了凝聚力量，而不是在摩擦間，逐漸消耗能量。」

侯友宜強調，最重要的是，藍白合作的目標只有一個，就是要勝選，唯有勝選，才能實現政黨輪替。今天金溥聰執行長、黃健庭秘書長代表團隊，提出美國、法國、南韓等國家行之多年的開放式民主初選提案，就是最直接訴求民意的做法，更是確保藍白共推的候選人，絕對是最強棒的最佳方法。

侯友宜也表示，作為國民黨徵召的總統參選人，他有責任，完成政黨輪替，實現人民心願，我們會繼續開大門，走大路，創造最大的力量，為國家帶來改變。