廟口開講 20231014

中天電視《廟口開講》主持人彭華幹14日指出，他景仰的長輩不多，施正鋒教授在追求真理的過程中，被自己的同志圍剿，他還是堅持台灣要走出自己的一條路，要的是真理和正義。

彭華幹披露，施正鋒最後跟同志們說一句名言，「我非劉備，你非曹操，子龍就此拜別」，他從此拜別同志，到現在秉持初衷。

彭華幹提到，施正鋒有一次被記者問，有必要把中天電視關台嗎？施正鋒回答說，有必要趕盡殺絕嗎？

彭華幹認為，這句話才是良心話！這是台灣的良心！