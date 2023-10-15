國民黨主席朱立倫日前提及邀請前高雄市長韓國瑜擔任國民黨副主席，12日更表示此事「是韓國瑜主動提的」，引發外界討論。對此，前立委郭正亮15日就表示，朱立倫此舉是在回應趙少康日前提出讓韓國瑜列不分區立委名單第一名的提議，但朱立倫不願意，所以才會提國民黨副主席這個位置，更爆出背後的內幕，引發討論。

郭正亮15日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，若韓國瑜列不分區立委名單第一名，「我認為韓粉會有部份會歸隊，至少人家就會覺得你這個選舉是一張票，上面有韓國瑜的名字，大家會出來動員，因為選舉要講究效果，我是不是在同一張選票，簡單講是這個意思」，郭正亮更分析，為什麼朱立倫會反對？「因為他在想這次國民黨加民眾黨，真的有可能會過半，韓國瑜就真的有可能變成立法院長，如果韓國瑜用立法院長來選黨主席怎麼辦？」

最後郭正亮更說，「朱立倫他永遠不願意讓人家覺得，黨內有另外一個人跟他都是NO.1，如果朱跟侯共同邀請韓國瑜來當不分區第一名，就會有振奮韓粉的效果，但就是有人不願意答應，我講白了，他就是不要別人來幫他決定」。