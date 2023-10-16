藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。而近日就有一份最新的民調指出，對於藍白合目前最大的阻礙是什麼？結果竟有46％的網友認為是「雙方信任度不足」，甚至還有35％的網友認為是「理念不合」，引發討論。

YouTube頻道《東森新聞 CH51》16日對於「您覺得藍白合目前最大的阻礙是…？」進行網路民調，截至16日晚間21時止，已有2.5萬人參與投票，有15％的網友認為是「候選人產生方式」、有46％的網友認為是「雙方信任度不足」、有35％的網友認為是「理念不合」、有3％的網友則認為是「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「簡單一句，大家都想做正的，就是這麽簡單」、「一個想佔便宜，一個不想被佔便宜」、「理解與明白是兩件事，再到交流與溝通，理念相同位置平等才能合作，所謂的合怎麼合、什麼層面、合什麼角度，慢慢來，無腦強制合作，最終也只會變成交易而無半點誠意」、「都想當最大的誰也不讓誰」、「都想當王，都有野心，要怎麼合」。