藍白怎麼合？侯、柯雙方陣營正商談中，對此民進黨新竹市立委參選人林志潔17日表示，其中關聯性非常的巧妙，很多政治的盤算也會發生在藍白合裡，她認為國家的公器不應當作是利益交換的籌碼，更不能是政治的分贓。

林志潔指出，她個人是覺得總統藍白合，或者是新竹市的立委選戰，你可以看出有非常巧妙的關聯性，同樣的道理就是你會發現過去新竹這裡的很多的政治盤算，也會發生在總統的藍白合裡面。

她認為國家的公器不應該拿來作為利益交換的籌碼，如果說藍白合的結果是大家去作政治分贓，這難道是台灣的人民在未來下任總統跟我們的政局希望看到的嗎？她相信並不是。

林志潔說，台灣需要1個能夠真正保護台灣的民主安全，帶領台灣持續的創造經濟繁榮的領導人，如果藍白到目前為止，沒有提出真正有利，而且清楚具體可行的政見，每天的時間都花在彼此的政治利益交換，她覺得對台灣的民主是非常不好的示範。

以目前的情況，副總統賴清德是最具有大家的信任，也提出最具體可行的政策，同時也充分展現他的誠意。