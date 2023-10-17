雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區為敦親睦鄰，針對麥寮鄉民每年每人發放敦親睦鄰回饋金7200元，每年全鄉約發放3億餘元，麥寮鄉公所17日表示持居留證外配也可申請，即日起至本月31日截止，逾期未提出申請者視為放棄申請權利，已取得身分證外配則比照一般鄉民，直接匯入農會帳戶。

六輕為回饋地方，2010年與麥寮鄉公所簽定回饋方案，只要祖籍在麥寮鄉，或是外地民眾設籍麥寮並置產2年，每年每人可獲得7200元回饋金，吸引不少周邊鄉鎮民眾遷居麥寮，加上工作機會多，麥寮人口因此從六輕設廠前的3萬人左右，增至目前的4萬9400餘人，即將突破5萬人。

麥寮鄉公所表示，雖然回饋金已發放多年，但還有不少外配不清楚是否可以領取，提醒只要持有居留證的麥寮鄉外配，都可以領取，但須每年重新到公所申請，以確認相關資料，即日起受理至本月31日截止，逾期未提出申請者視為放棄申請權利。另外，新生兒、新婚配偶、遷出再遷入者，也要辦理申請。

鄉公所說，麥寮鄉因六輕設廠帶來就業機會，人口也持續增加，每年地價稅、房屋稅有上億元，因此推出各種福利，包括生育補助、意外傷害保險、營養午餐免費、交通車補助等，回饋金在過年前發放，1家4口可領近3萬元，被鄉民視為「過年小紅包」。

六輕指出，台塑企業除了每年發放3億餘元回饋金，還有獎助學金、免費健檢、弱勢家庭三節關懷禮金等，麥寮鄉外配多，持居留證外配也可申請，希望藉由各種敦親睦鄰方案，達成廠鄉一家親、共創雙贏目標。