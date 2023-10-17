東豐快速道路已於2022年復工，國民黨立委江啟臣（右2） 17日會勘進度宣布好消息，中央已規畫由國土署生活圈道路計畫支應東豐快工程經費。（陳淑娥攝）

東豐快速道路已於去年復工，第1、2標則在進行細部設計，立委江啟臣17日會勘進度宣布好消息，中央已規畫由國土署生活圈道路計畫支應東豐快工程經費。他同時更為新社鄉親請命，要求中央、地方行政單位，針對東豐快銜接129線編列經費進行規畫，完成大山城地區高速路網最後一哩路。

江啟臣今邀集國家發展委員會、內政部國土署、交通部公路局、高公局、台中市建設、豐原區公所、東勢區公所、新社區公所、石岡區公所等單位，與市議員張瀞分、邱愛珊、吳振嘉及近40位里長共同會勘東豐快建設進度。

江啟臣表示，東豐快速道路因前朝市府停工，停滯期間原料、物料大幅調漲，去年復工後，重新計算工程總經費，若包含與國道4號銜接立交共構經費，高達190億餘元，是原計畫核定經費的2倍。

江啟臣強調，當初商定好中央及地方各負擔73％及27％計算，這筆因政治停工增加的經費，不應由市民負擔，市府今年也提送計畫至行政院，盼國發會加速審議。

國發會國土區域離島發展處代理處長黃文彥表示，原則上行政院及國發會都同意由國土署協助負擔因物價調漲增加的經費，也全力支持東豐快興建，相關審議結果近期會送行政院，待行政院核定，經費資源到位，東豐快工程就可以執行得更順利。

江啟臣也提到，東豐快串聯豐原與山城地區，不能讓新社被排除在外，建請中央、地方行政單位，針對東豐快銜接129線編列經費進行規畫，希望透過興建新社引道，完成大山城地區高速路網最後一哩路。建設局長陳大田則表示，市府全力支持，優先啟動前期可行性評估，後續也將爭取中央經費補助。