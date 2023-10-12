新北市總預算附屬單位預算半年結算查核報告指出，共有12個機關，合計47個單位預算執行率未滿8成，其中農業局景觀處上半年度經費剩餘超過一半以上，老舊公園更新預算執行率更不到4成，民進黨新北市議員黃淑君痛批，有錢都不會花，地方建設等不到。

黃淑君指出，農業局景觀處上半年度剩餘超過一半以上的經費，審計報告直指，是因為公園養護設備沒有執行，以預算來看，執行率只有39.2％，黃也以板橋重慶公園為例，該公園2020就已經由板橋區公所完成規畫設計，但卻遲遲沒有更新，是有錢都不會用，行政的怠惰，讓地方建設等不到，苦的是地方民眾。

景觀處回應，為了審慎使用市府預算，自2019年起推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，讓預算效益達最大化。今年也已針對提案機關完成審查，目前由執行機關積極辦理規劃設計、工程施工等事宜。

對於各項工程均依預算經費執行，2020到2022共3個年度，整體執行率最高可達到9成7。而板橋重慶公園一案，公所現正廣納收集民眾意見，以供作為規畫改善之依據。