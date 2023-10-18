華為旗下的支付機構「訊聯智付」經人民銀行批准已改名為「花瓣支付」，專家分析稱，花瓣支付將依託華為作業系統與手機等穿戴設備生態體系，迅速提高市場佔有率和支付規模，有望打破「雙寡頭」格局，支付寶和微信亦將迎來史上最強勁的競爭對手。前立委蔡正元指出，華為繼劉德華後又找來男神謝霆鋒代言，連行銷也進步到另一個檔次，現在走的是領導潮流的路線，微信支付、支付寶要自強，不然會被搶走市場。

據《揚子晚報》報導，華為訊聯智付更名為花瓣支付，市場猜測華為可能要對支付寶、微信展開競爭。據華為花瓣支付網路頁面介紹，該支付系統將提供餘額支付、銀行卡支付、紅包、充值、提現等服務。支持消費場景包括小芒電商、芒果TV、易加油、有道雲筆記、喜馬拉雅精品閱讀、懶人暢聽等千家合作企業。目前華為錢包使用率已經非常高，華為2022年報顯示，「華為錢包」月活躍用戶超過1億人。

「華為愈來愈懂得行銷，什麼訊聯智付多難記？花瓣支付多通俗啊！那個會讓微信支付跟支付寶皮皮剉！沒辦法，商業競爭就是這樣子！」蔡正元17日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，而且它用了很多新的功能，對於微信支付跟支付寶，可能也要加強，要不然真的會被搶走很多的市場。

蔡正元強調，現在華為在做宣傳工作，除了懂得利用雷蒙多以外，也懂得利用這些大明星，「電影剛上映嘛，相得益彰！」而且謝霆鋒現在在大陸也算是當紅的一線男星，他走的就是帥氣路線，跟劉德華一樣，很適合華為產品的品格，它很想把自己打造成中國大陸新時代的男神手機！

蔡正元指出，這個概念以前跟多西歐國家都用過，美國也用過，但是華為運用得活神活現，他們的操盤手是真的跟上一代、上一次的不太一樣。以前有點是說：我好、我好用！就這樣子而已。現在是走新潮路線，領導潮流，不得不佩服，除了技術以外，行銷也是另外一個檔次。

「跟以前華為行銷的層次差太多了！是不是孟晚舟從加拿大『留學』回去學到了新技術？」蔡正元打趣說，「太高檔了、太高檔了！」