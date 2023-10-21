第58屆金鐘獎「戲劇類」於21日登場，延續去年節目類、戲劇類分開舉辦的做法，並以「碰撞．希望」為主題，令許多觀眾備受期待，除了得獎名單以外，明星們在紅毯上的造型成焦點之一，其中影集《我願意》的男星楊大正、鄒承恩與女星吳奕蓉也走上紅毯，三人又帥又美的造型秒殺全場。

入圍戲劇節目男配角獎的男星楊大正、鄒承恩與入圍戲劇節目女配角獎吳奕蓉三人接受主持人楊小黎的訪問，楊大正與鄒承恩有大量對手戲分，他笑說自己和劇中的「客兄」鄒承恩已經在慶功宴上和解了。

女星吳奕蓉。(圖/陳俊吉攝)

楊小黎也問詢問一旁的女星吳奕蓉，是否有印象最深刻、最難拍的戲，吳奕蓉穿著一身平口香檳禮服，露出我白皙美腿，笑稱每次被問到類似的問題，她都會反問對方有多少時間，因為影集《我願意》中真的有許多讓她印象深刻的戲，跟楊大正的對手戲也讓她難忘，有場戲甚至把門都拆了，而鄒承恩在戲中甚至還跛腳，他笑稱自己現在反而是另外一隻腳扭到。