J.Sheon日前受邀擔任「Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗」活動嘉賓。（lululemon提供）

LÜCY日前受邀擔任「Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗」活動嘉賓。（lululemon提供）

小賴日前受邀擔任「Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗」活動嘉賓。（lululemon提供）

瑜伽服飾品牌日前舉辦「Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗」開幕活動與VIP派對，邀請曾問鼎金曲歌王的J.Sheon、今年入圍金曲新人的LÜCY和「五堅情」成員小賴（賴晏駒）擔任特別嘉賓，分享自己身心幸福的小訣竅。身為創作歌手，J.Sheon最幸福感的時刻莫過於創作一首歌的過程從無到有，「讓自身理念、謬論，甚至無聊幽默的抒發」被人接受、喜愛，就是我覺得最幸福的時刻」。

LÜCY對幸福的定義很生活、很簡單：「就是累的時候有地方睡、餓的時候有東西吃、需要幫助的時候有人願意幫助，愛的人都還在身邊，這些看似平常的東西，都是讓我感到活著是幸福的原因。」她還舉例最近一次感到非常幸福的時刻是前幾天下午：「天氣特別好，有太陽又有風，我把家裡全部整理一遍，洗衣服、洗碗、吸地，打掃完了之後，鼻子過敏的家人終於能夠聞到新鮮清澈的空氣，看著鼻子通了的家人，我就特別幸福！」

小賴在開幕活動上分享自己的體驗，鼓勵大家拋開性別、年齡等限制，透過自己喜歡的方式，勇敢追求屬於自己的身心幸福。主持節目幽默風趣、螢幕前形象開朗毫無煩惱的他透露：「製作專輯時經常卡關、有挫折，這時候我就會先暫停，透過運動釋放壓力調整心情，當我心理狀況好的時候，身體狀況也會好起來，一切就會順遂許多。」能在一個環境下全然放鬆，就是他身心最幸福的時刻。

活動當天，由今年入圍金曲新人獎的新生代歌手LÜCY演唱歌曲〈CACTUS〉，以輕鬆的律動為身心幸福的主題揭開序幕。J.Sheon也送上成名曲〈輸情歌〉，曾獲得金音獎最佳節奏藍調專輯、單曲和嘻哈單曲肯定的他，透露曾因覺得在演唱上達不到想要的境界，一度想放棄幕前工作、專心從事幕後創作，但隨著生活經歷的累積，發現自己的成長才改變念頭。他提供自己度過挫折、保持Chill的「二不一平衡」法則：「不過多思考、不預設完美的目標，凡事做好理想與現實的平衡。」例如當歌手，常需要做很多跟音樂無關的工作，他會告訴自己，選擇接受這份工作的所有面向，從中找到共鳴與樂趣。