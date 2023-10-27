曹金鈴（左）日前帶著曹晶晶等家人赴日度假。（固力狗提供）

國寶級舞蹈家曹金鈴與未來少女曹晶晶忙完手邊工作，日前舉辦家族旅遊赴日本享受假期，曹金鈴說：「經過節目的洗禮，明顯感受到晶晶在身體語言表現力上面進步神速，在日本街頭回頭率堪稱第一名，不管走到哪都有人頻頻回頭。」

曹金鈴與曹晶晶在日本拍的一系列照片，舉手投足都展現出名模態勢，曹晶晶說：「節目給我的啟發很大，站在舞台上要散發能量給觀眾，除了靠動作外，眼神、表情也非常重要，經過了未來少女這麼多次的表演，讓我學會也習慣讓大家隨時可以感受到我的能量。」曹金鈴大讚曹晶晶散發出來的自信美感，讓她們在日本購物時受到異常熱烈的歡迎，因為每個售貨員都一股腦地拿東西出來給晶晶試，並稱讚實在很像明星，甚至要求拍照合影。

不管走到哪都備受矚目，走在街上回頭率超高，但曹晶晶還是有一些些小遺憾，她開玩笑說因為整趟旅程媽媽和姑婆婆都一起行動，沒有帥哥搭訕，姑婆婆氣場強大讓她0桃花，不過這個馬上就被美食給彌補了。

曹金鈴和曹晶晶在日本化身大胃王，6天旅程吃了知名甜點店的水果千層蛋糕、和牛火鍋、漢堡排、焦糖蘋果等，完全沒有忌口。曹金鈴笑說： 「這次日本行最大的戰利品就是長了一公斤的肉回來。」不過2人天生麗質，就算長肉也完全看不出來。