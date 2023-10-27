林田山裝置藝術「獨角仙」。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

林田山肖楠林下木平台，是遊客休憩賞景好所在。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮鳳林鎮林田山林業文化園區是日治時期臺灣重要林場，見證林業發展最生動的活歷史，現仍保存珍貴日式宿舍建築聚落，平均年遊客量達30萬人次。農業部林業署3年來投入近3億整修，利用昔日林業工具作為素材，打造令人讚嘆的大型機械昆蟲等裝置藝術品，令遊客印象深刻！即將進入第二期景觀工程，預計年底完成，將是花蓮另一絕美的人文景觀場域。

林田山是台灣林木伐採利用的第4個林場，前有阿里山、太平山、八仙山，1960年代的伐木高峰期，林田山林場發展成一處擁有百餘幢房舍的聚落，人口超過2000人，熱鬧繁華，可說是中央山脈東側最閃耀的林業小城。

1980年代後期終止伐木，林田山林場改設為「林田山林業文化園區」，2006年花蓮縣政府文化局依文資法登錄為「聚落建築群」，為全台唯一的林業聚落。

林業署花蓮分署表示，為保存園區的歷史建物，行政院核定3億元，2021起預計3年時間，以「林場聚落再現」為發展定位，保存林業文化聚落，逐年修復及呈現亮點，包括機關車修復、林業文物展示館翻新、原子炭工廠修復及周邊景觀工程等。

花蓮分署科長陳靜儀表示，包括景觀工程分三期施工、房舍整修則二期施作，第一分期工程已經完成，在整修過程中，發現昔日留下許多林業工具，可作為裝置藝術元素，透過藝術家以精湛技藝，利用這些素材，創作出令人讚嘆的大型機械昆蟲裝置藝術品，有獨角仙、鍬形蟲等，讓遊客留下深刻印象。

花蓮分署表示，現進行景觀工程第二分期，園區內將有部分區域受影響，包括參觀主動線林森路99巷和生活廣場周邊，不便之處還請遊客理解和支持，因之前颱風致工程有稍延宕。預計年底完工。盼透過聚落活化、部落社區合作及居民與花蓮分署共管共榮方式，留下林場昔日生活景緻，打造具濃厚歷史氛圍的體驗型園區。