新竹縣議會第20屆第2次定期會開議，新竹縣長楊文科27日到縣議會施政報告，表示今年下半年施政獲多項評比肯定，得感謝縣議會的支持，各項重要政策包括5支箭、10大交通建設等基礎建設，已完成階段性成果，例如AI智慧園區的4家簽約大廠都已建廠中，明年陸續啟用營運，高效能焚化爐的執行進度近6成，預計明年底竣工、試燒，後年試營運。

竹縣今年陸續承辦桃竹竹苗區域治理平台、中台灣區域治理平台、園縣市共好高峰會及新竹縣市整合溝通平台，並參與北台區域發展推動委員會，透過縣市合作、跨域治理，提升民眾生活品質，如透過「桃竹竹苗區域治理平台」，在今年10月實現桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）上線使用。另外與桃園市建立流域汙染稽查應變合作平台，共同杜絕鳳山溪及牛欄河沿岸跨流域工廠汙染違法行為。

10大交通建設則已有6案獲中央補助，金額已達59.8億餘元，其中縣道120線23.6K至24.8K內灣道路拓寬工程預計明年3月前動工。在生活圈道路交通系統建設計畫方面，迄今已獲28件補助，總核定經費達104.5億餘元。在前瞻基礎建設提升道路品質計畫也爭取到102件，總核定經費25.8億餘元。為維護行人用路安全，也爭取在校園周邊暨行車安全道路改善計畫共20案，核定總經費4.9億餘元。

為解決就近入學問題，已興建嘉豐國小及勝利國中，文興國中已在今年6月動工、文興國小也預計今年開工，並積極透過買地、租地等方式，解決松林國小、六家高中、湖口高中等增建校舍問題，其中六家高中新校舍工程也剛剛發包，今年12月就能動工。高中部分除兩所縣立高中外，縣府也已向中央爭取協助國立高中增班或增加班級人數。新設高中部分，則積極與台灣大學研擬合作方案。

在推廣客家文化上，縣府積極參與世界客家博覽會台灣館策展，行銷、傳承新竹縣客家文化，並與客家委員會、桃園市政府、國立中央大學合作主辦世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會，邀請各國專家學者學術研討，並實地走訪北埔金廣福公館、姜阿新洋樓、竹北新瓦屋及新埔褒忠義民廟等歷史景點。

楊文科指出，今年7月竹縣連續5年獲財政部招商卓越獎、8月獲2023智慧城市卓越貢獻獎的智慧治理獎，也獲多家媒體評比的肯定。