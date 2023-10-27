民進黨立委趙天麟因婚外情退選，高雄市議員黃捷可望獲得提名，投入高雄市第六選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）立委選戰。前立委郭正亮預測，這次三腳督戰局，國民黨高雄市議員陳美雅有可能當選。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，包括高雄市長陳其邁和副總統賴清德都偏向黃捷，但黃捷出戰，跟她以往是不同選區，而且單一選區的選舉，民調是不準的；因她雖有全國知名度，但民進黨高雄2位市議員郭建盟和黃文益，有的做3屆、有的做4屆，有在地的組織經營。黃捷若去選，會引起人家反彈，保證落選，因此黃捷要去選，就要完全整合地方，比如地方邀請她去選，這樣她民調高才有意義。

郭正亮接著指出，高雄市議員郭建盟和黃文益都努力很久了，知名度也很高，也選很久了，像郭建盟就是郭金發的兒子； 主持人問，「聽說他打拚20年？」郭正亮回說，「是啊」，黃文益也是非常認真的議員，現在卻空降一個人來。

郭正亮認為，苓雅區沒有那麼綠，有很多軍公教，國民黨高雄市議員陳美雅上次拿到38%，碰到反送中，年輕票跑光光。不過，這次三腳督，陳美雅在這裡要衝到45%，是有可能的，搞不好陳美雅會當選。