香港23歲前溜冰女選手馬曉晴因長相甜美，還撞臉日劇天后石原聰美，成為許多男粉絲的女神，在受傷退役後轉型藝人，主持節目又加入綜藝節目，人氣不斷攀升。馬曉晴最近到杜拜旅遊，興奮分享異域風俗民情，卻疑似在自拍影片中走光，讓網友勸她快刪除影片。

有「溜冰女神」封號的馬曉晴轉型成藝人後，經常透過社群分享日常生活，最近她到杜拜旅行，她平日穿著簡約時尚也很有個人風格，更不吝嗇展現好身材；但馬曉晴在當地拍的自拍影片，疑似太開心嗨過頭，身穿低胸小背心的她疑似露乳暈，在香港各大論壇引起討論。

馬曉晴在自拍影片中疑似走光。（圖／摘自馬曉晴Instagram）

許多網友發現馬曉晴自拍特效影片，除了露出性感香肩和超有料上圍，背心像是包不住她的好身材，乳暈疑似不慎跑出來，讓不少人嚇得直勸，「有點惹人遐想，先刪除影片吧？」、「馬曉晴快點刪除影片，不然要被看光啦」；但有人認為是角度或陰影，叫大家不要亂說。所幸馬曉晴是用限時動態，目前Instagram上已看不到該影片。

擁有明星臉又長得甜死人的馬曉晴，從小就接受花式溜冰訓練，10歲就開始征戰溜冰場並奪牌；她還曾在2017年亞洲冬季運動會奪下第10名，當年她還是開幕典禮香港代表隊的掌旗人。