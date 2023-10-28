高雄市第六選區民進黨立委趙天麟被爆和大陸籍女子婚外情後，宣布退出立委選舉。針對趙天麟爆婚外情，前立委郭正亮表示，很多深綠網紅，講話比民進黨還要兇，有的甚至要求趙天麟直接退出政壇，他們在講的都不是男女關係，而是在講他跟大陸女子交往，所以重點顯然就是國安問題。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，趙天麟如果是因外遇，根本就不會退選，因為民進黨外遇的案子很多，很多都連任。重點還是國安問題，如果人家要求啟動國安調查，問東問西，民進黨會非常尷尬。可是趙天麟現在已經不是參選人了，若他是參選人，會擴大到難以想像，搞不好全台灣的深綠都受到影響，因為「抗中」的基本信念受到挑戰，很多人不能接受。

郭正亮甚至點出，很多深綠的網紅，講話比民進黨還要兇，要求他直接退出政壇，指責他怎麼會這樣沒有警戒心，不知道尺度等等，他們在講的都不是男女關係，而是在講他跟大陸女子交往，所以重點顯然就是國安問題。

另外，郭正亮點出，被質疑行政院副院長鄭文燦身影的監視帶真偽，他認為，這個案子蠻奇怪的，如果時間是2011年，到現在已經12年了，一般飯店的監視帶並不會留底，如果留存12年，就只有一種情況，那就是當時就拍下來了。