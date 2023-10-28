為侯友宜站台！王金平憶柯文哲曾酸問「1句」 曝他聽完「這段話」反應 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄市鳳山區舉行萬人大造勢，前立法院長王金平站台時透露，前幾天他跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，柯文哲當時問「院長啊，侯友宜在政大、台大的兩場演講好像很不成功？」他回應說，侯友宜現在關於國家政策一項一項吸收、消化、發揮，已經有能力來處理國政了，一講完，柯文哲也沒話講。

王金平28日在《侯友宜高雄萬人造勢晚會》站台時表示，柯文哲是很有能力，但侯友宜也非常有能力。前幾天他跟柯文哲見面，柯文哲表示「院長啊，侯友宜在政大、台大的兩場演講好像很不成功？」

王金平表示，他回柯P說，「對啦，那時候確實是這樣啦。但那是6月的事情。現在的侯友宜是嘉義中學畢業，是中部最好的學校之一，考到警察大學，讀到博士，做到警政署長，還做警察大學的校長。前兩場演講確實講得不好，但侯友宜6月時對國家政策還好像一張白紙，但由柯志恩負責的國民黨智庫，關於國家政策一項一項讓侯友宜吸收、消化、發揮，現在整張白紙都填滿了，所以已經有能力來處理國政了」，他一講完，柯P也沒話講。

王金平指出，侯友宜實在很優質、性情穩定，也是執行力很強、貫徹理想的候選人，將來由他扶持台灣，相信在各方面都能得到非常完美的結果。