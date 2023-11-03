民眾黨總統參選人柯文哲指控，民進黨新潮流塞人到北農，「你去問那個（前民進黨立委）段宜康，他塞了幾個人給我？」段駁斥，「我沒有拜託過他任何事情，包括人事」反批柯文哲的長處是說謊很流暢。對此，前立委郭正亮3日就表示，「韓國瑜真的是有被新潮流盯上過，這是事實」，引發討論。

柯文哲日前表示，北農事件，是台灣歷史的一個轉捩點，前北農總經理韓國瑜本來在那裡就好好的，就是真的「搶了菜攤、丟了天下」，2018年的故事，他請韓國瑜到北市府來說「算了、不要跟他們吵了」，就給韓國瑜有給職市政顧問，韓也高高興性，他連辦公桌都幫韓準備好了，「欸！是你們新潮流說不行」。

柯說，韓國瑜那種人，不管怎麼樣還是有義氣的人，「他說啊算了、我不要製造你的困擾」，人家就走了，當然後面那故事，台灣實在是充滿了驚奇，韓國瑜的故事，他想大家都知道。柯文哲控訴，北農當年就是新潮流一定要搶這個位子，「你去問那個段宜康，他塞了幾個人給我？」

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「段宜康跟柯文哲在那邊吵來吵去，我真的不知道，但韓國瑜在講那個曲棍球，也不是在講北農，他是在講林滄敏，結果段宜康他敗訴，那是另外一個議題」，郭正亮最後更坦言，「北農我估計，韓國瑜真的是有被新潮流盯上過，這是事實，至於段宜康特別針對這一件事寫的臉書，說我沒有推薦人，這就讓柯文哲去說吧」。