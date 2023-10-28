巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯控制的加薩走廊正遭受以色列軍事攻擊，當地衛生部門今天表示，10月7日與以色列爆發戰爭以來，當地至少有7703人喪生，其中包括3500多名孩童。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）與以色列之間持續不斷的衝突，已造成2005年以色列單方面撤出加薩走廊（Gaza Strip）以來當地的最高死亡人數。

以色列軍方指出，以軍昨天晚間加強轟炸加薩走廊，攻擊許多哈瑪斯目標，特別是地下隧道。

加薩走廊民防單位表示，猛烈空襲和砲火攻擊摧毀了加薩走廊各地數以百計的建築和民房。