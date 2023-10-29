民進黨籍立委趙天麟因外遇大陸籍女子風波退選，高雄市議員黃捷將代趙參選高雄市第六選區立委，而黃捷過去曾批評前高雄市長韓國瑜落跑選總統，如今卻跳出議員選區選立委，也引發討論。媒體人謝寒冰表示，會選黃捷是因為陳其邁想培養自己的子弟兵，而且年輕女性加高知名度的形象，可以淡化趙天麟出軌的影響，且後面應該已經喬好，國民黨參選人陳美雅不能小看黃捷，要展現出在地基層的實力才有機會勝選。

謝寒冰28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次黃捷會被徵召是高雄市長陳其邁在背後策畫，但趙天麟與陳其邁當年市長初選殺的很兇，趙後來還是有幫忙站台，照理來說陳其邁應該要演一下、看看風向再說話，但從出事第一時間，陳其邁就說重話，明顯是早就想要把趙天麟弄掉，盤算要把黃捷拉進來。

謝寒冰指出，黃捷雖然是空降，但陳其邁選她會有優勢，除高知名度外，趙天麟是因為出軌退選，換上女性接棒可以讓事件淡化很多，如果是一個老資歷、男性，一定會被質疑早就知道趙天麟的婚外情，但黃捷就很難聯想到趙的出軌。

此外，謝寒冰也坦言，不需要去批評黃捷落跑，因為民進黨支持者根本不在乎，只有國民黨和中間選民會在乎，何況藍營候選人也是現任議員，雖然黃捷是空降，但實力絕對不容小覷，先前有很多人要爭接棒，但宣佈是黃捷後全都歸順，代表後面已經談好了，而且本要爭取的湧言會市議員也知道，如果選輸了整個派系會就此完蛋，現在責任落到陳其邁頭上就一定會大力輔選，這幾年陳其邁在高雄的形象弄得不錯，輔選會很有效。

謝寒冰分析，徵召黃捷有其考量，但核心關鍵就是陳其邁本來要提名她，陳其邁現在的子弟兵不多，可以藉機培養自己的人馬，另外也是把未來會跟他爭位置的人幹掉，本來可能接棒選高雄市長的趙天麟，現在政治生涯恐怕已經結束了。

謝寒冰認為，藍營參選人陳美雅要把黃捷當第二個趙天麟來拚，藍白合是大局問題無法影響，那就要勤跑基層展現出在地議員的優勢，並找台中市長盧秀燕等形象良好的各方勢力加持；而獨派大佬郭倍宏過去從未選舉過，很難預估會拿到多少票數。

謝寒冰也指出，黃捷的實力到底有多強還不知道，因為上一次罷免是靠民進黨全黨動員，反而為她營造了一波個人聲勢出來；現在也明顯看到陳其邁上任高雄市長後，黃捷就完全熄火，熄火得非常誇張，一點基本的理想抱負都沒有，每天就做球，連年輕人都變得這麼腐敗，大家不會對她感到失望嗎？高雄市民要做出決定，其實這次也是高雄市民真正檢驗黃捷的一次，就讓大家看看高雄市民是喜歡護航的，還是你們需要一個更能夠幫你們監督、更能夠幫你們把關的民意代表。